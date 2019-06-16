Визначились фіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В рамках першої важкої ваги у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS) відбулися півфінальні поєдинки, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Латвійський боксер Маеріс Бріедіс (26-1, 19 КО) у видовищному бою нокаутував свого опонента польського боксера Кшиштофа Гловацькі (31-2, 19 КО). У другому раунді поляк вдарив опонента по затилку, але у відповідь отримав удар по щелепі ліктем. Попри це рефері не став дискваліфікувати Бріедіса і зняв з того тільки бал. Згодом у наступній 3-хвилинці протистояння завершилося побиттям Гловацького.
В іншому протистоянні 33-річний кубинець Юніер Дортікос в 10-му раунді нокаутував Ендрю Табіті та виграв колишній пояс Олександра Усика – IВF.
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Нагадаємо, що минулим переможцем WBSS у даній ваговій категорії став українець Усик.