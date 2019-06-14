WBC нагородила Кличко-старшого черговим світовим званням
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала члена Міжнародної зали боксерської слави Віталія Кличка одним з кращих представників суперважкої ваги в історії, повідомляє УНН з посиланням на WBC.
"Віталій Кличко – один з найбільш домінуючих суперважковаговиків усіх часів. Після завершення кар'єри він спокійно міг жити в комфорті, але вирішив служити своїй улюбленій країні – Україні. У 2014 році він був обраний мером Києва", – сказано у повідомленні WBC.
Варто відзначити, що на рахунку легенди боксу - 10 успішних захистів титулу WBC, а показник дострокових перемог становить неймовірні 87 відсотків.
Додамо, що Кличко-старший - єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
Нагадаємо, що Віталій Кличко – єдиний українець в Міжнародному залі боксерської зали.