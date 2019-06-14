WBC наградила Кличко-старшего очередным мировым званием

"Виталий Кличко - один из самых доминирующих супертяжеловесов всех времен. После завершения карьеры он спокойно мог жить в комфорте, но решил служить своей любимой стране - Украине. В 2014 году он был избран мэром Киева", - сказано в сообщении WBC.

Стоит отметить, что на счету легенды бокса - 10 успешных защит титула WBC, а показатель досрочных побед составляет невероятные 87 процентов.

Добавим, что Кличко-старший - единственный боксер, которому вручили пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Напомним, что Виталий Кличко - единственный украинец в Международном зале боксерской залы.