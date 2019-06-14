WBC наградила Кличко-старшего очередным мировым званием
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал члена Международный зал боксерской славы Виталия Кличко одним из лучших представителей супертяжелого веса в истории, сообщает УНН со ссылкой на WBC.
"Виталий Кличко - один из самых доминирующих супертяжеловесов всех времен. После завершения карьеры он спокойно мог жить в комфорте, но решил служить своей любимой стране - Украине. В 2014 году он был избран мэром Киева", - сказано в сообщении WBC.
Стоит отметить, что на счету легенды бокса - 10 успешных защит титула WBC, а показатель досрочных побед составляет невероятные 87 процентов.
Добавим, что Кличко-старший - единственный боксер, которому вручили пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
Напомним, что Виталий Кличко - единственный украинец в Международном зале боксерской залы.