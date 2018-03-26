Определилась дата проведения предстоящего матча "Шахтер" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
В этом туре состоится матч лидеров турнира, главных претендентов на “золото” — “Динамо” и “Шахтера”. Поединок состоится в субботу, 14 апреля, на ОСК “Металлист” в Харькове. Время начала — 17:00.
Также в этот день “Мариуполь” принимать “Верес” в 14:00. 15-го апреля пройдут ряд других баталий:
“Олимпик -” Александрия“;
“Звезда -” Черноморец“;
“Заря -” Ворскла“;
“Сталь” — “Карпаты”.
Отметим, что в ближайшем туре Премьер-лиги 1 апреля “Динамо” отправится в гости к “Мариуполя”, а “Шахтер” на выезде сразится с “Зарей”.