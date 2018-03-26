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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 39383 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61978 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100034 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107705 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115788 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121375 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132609 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Определилась дата проведения предстоящего матча "Шахтер" - "Динамо"

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

В этом туре состоится матч лидеров турнира, главных претендентов на “золото” — “Динамо” и “Шахтера”. Поединок состоится в субботу, 14 апреля, на ОСК “Металлист” в Харькове. Время начала — 17:00.

Также в этот день “Мариуполь” принимать “Верес” в 14:00. 15-го апреля пройдут ряд других баталий:

“Олимпик -” Александрия“;

“Звезда -” Черноморец“;

“Заря -” Ворскла“;

“Сталь” — “Карпаты”.

Отметим, что в ближайшем туре Премьер-лиги 1 апреля “Динамо” отправится в гости к “Мариуполя”, а “Шахтер” на выезде сразится с “Зарей”.

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