Визначилась дата проведення майбутнього матчу "Шахтар" – "Динамо"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 27 туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

У цьому турі відбудеться матч лідерів турніру, головних претендентів на “золото” — київського “Динамо” та “Шахтаря”. Поєдинок відбудеться у суботу, 14 квітня, на ОСК “Металіст” у Харкові. Час початку — 17:00.

Також в цей день “Маріуполь” прийматиме “Верес” о 14:00. 15-го квітня пройдуть ряд інших баталій:

“Олімпік — “Олександрія”;

“Зірка — “Чорноморець”;

“Зоря — “Ворскла”;

“Сталь” — “Карпати”.

Зазначимо, що в найближчому турі Прем’єр-ліги 1-го квітня “Динамо” відправиться в гості до “Маріуполя”, а “Шахтар” на виїзді змагатиметься із “Зорею”.

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