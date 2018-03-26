Визначилась дата проведення майбутнього матчу "Шахтар" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 27 туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
У цьому турі відбудеться матч лідерів турніру, головних претендентів на “золото” — київського “Динамо” та “Шахтаря”. Поєдинок відбудеться у суботу, 14 квітня, на ОСК “Металіст” у Харкові. Час початку — 17:00.
Також в цей день “Маріуполь” прийматиме “Верес” о 14:00. 15-го квітня пройдуть ряд інших баталій:
“Олімпік — “Олександрія”;
“Зірка — “Чорноморець”;
“Зоря — “Ворскла”;
“Сталь” — “Карпати”.
Зазначимо, що в найближчому турі Прем’єр-ліги 1-го квітня “Динамо” відправиться в гості до “Маріуполя”, а “Шахтар” на виїзді змагатиметься із “Зорею”.