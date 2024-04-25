"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  118548 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  139056 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  145901 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  133653 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119057 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104824 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102467 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137518 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157961 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154425 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 08:45  •  466295 просмотра

"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы, говорится в заявлении Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Культура •   •  9411 просмотра
"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине

Председатель одного из районных судов Днепропетровской области разоблачен на получении взятки в размере 2500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  10034 просмотра
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара.

Общество •   •  10580 просмотра
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось

Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.

Экономика •   •  10173 просмотра
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось

Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.

Экономика •   •  9329 просмотра
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году

Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ

Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой говорится о том, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией не должны начинаться до тех пор, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правовой повестки Грузии.

политика •   •  10232 просмотра
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ

российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения

российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.

Война •   •  10053 просмотра
российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения

На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая

Взрыв на пункте приема металлолома во Львовской области унес жизни двух человек, в связи с чем начато уголовное расследование.

Общество •   •  8726 просмотра
На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели

Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.

Экономика •   •  8794 просмотра
НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели

Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА

25 апреля противник применил КАБ для удара по инфраструктуре в городе Сумы, а экстренные службы реагировали на атаку российских войск на гражданское население.

Война •   •  12028 просмотра
Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА