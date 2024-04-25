"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

Арку "Свободы украинского народа" (больше известную, как Дружбы анродов- ред.) не планируют сносить, поскольку это одна из визитных карточек столицы Украины. Об этом говорится в заявлении Департамента культуры КГГА, передает УНН.

Детали

Городские власти отмечают, что смысл Арки будет переосмыслен, а пространство возле нее получит новую концепцию.

Как отмечают в Департаменте, после начала полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа".

Также апреле того же года демонтировали советскую скульптуру двух рабочих - символ воссоединения Украины и России.

После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа" - заявили в КГГА.

Отдельно в горсовете отмечают, что расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "Свободы украинского народа" не является сегодня самым насущным вопросом.

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В КГГА подчеркнули, что во время военного положения город прежде всего направляет финансы на помощь Вооруженным Силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей столичных жителей.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что Киев сейчас на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.

В целом представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов НАН Украины, Института Национальной памяти и экспертами сформировали перечень 297 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, которые рекомендовали к устранению и/или перемещению в специально определенные места хранения таких объектов.

Из них 95 памятников и более 200 памятных знаков и элементов отделки.

Напомним,

Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому монумент может быть демонтирован.

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