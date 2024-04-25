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"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"
Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы, говорится в заявлении Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине
Председатель одного из районных судов Днепропетровской области разоблачен на получении взятки в размере 2500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара.
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось
Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ
Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой говорится о том, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией не должны начинаться до тех пор, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правовой повестки Грузии.
российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения
российские войска обстреляли поселок Белозерки Херсонской области, ранив 57-летнего местного жителя, который находился на собственном огороде.
На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая
Взрыв на пункте приема металлолома во Львовской области унес жизни двух человек, в связи с чем начато уголовное расследование.
НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.
Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА
25 апреля противник применил КАБ для удара по инфраструктуре в городе Сумы, а экстренные службы реагировали на атаку российских войск на гражданское население.