Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов
Киев • УНН
КГГА не соглашается с решением Министерства культуры демонтировать Арку Свободы (бывшую Арку Дружбы народов) в Киеве, предупреждая, что это может быть опасно и дорого, поскольку арка играет важную роль в предотвращении оползней, и выступает за проведение общественных обсуждений для определения дальнейшей судьбы памятника.
В КГГА не согласны с позицией Минкульта по демонтажу Арки свободы (более известной, как Арка дружбы народов - ред.), ведь это может быть опасно. Об этом заявила в комментарии Суспільному заявила директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, передает УНН.
Детали
Она пояснила, что Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Соответственно, департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.
По словам Соловьевой, КГГА и ее департамент не соглашаются решением Минкульта по сносу монумента.
Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем сообществам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность
Кроме того, она предупредила, что это реализация такого решения опасна, учитывая особенность рельефа места расположения Арки. По ее словам, части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было оползня.
Поэтому демонтаж объекта - очень тяжелый, дорогой и опасный.
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Дополнение
Соловьева уверена, что стоит провести публичные обсуждения, поскольку переосмысление идеи и судьбу памятника должны определять киевляне.
Кроме того, она отметила, что есть слухи о планах построить на месте арки мемориал погибшим героям, но пока соответствующей документации относительно планов на эту территорию нет.
Контекст
В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.
В Департаменте культуры КГГА заявляли ранее, что во время полномасштабной войны расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) не является самым насущным вопросом.
Напомним
Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому монумент может быть демонтирован.
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Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов
КГГА не соглашается с решением Министерства культуры демонтировать Арку Свободы (бывшую Арку Дружбы народов) в Киеве, предупреждая, что это может быть опасно и дорого, поскольку арка играет важную роль в предотвращении оползней, и выступает за проведение общественных обсуждений для определения дальнейшей судьбы памятника.
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