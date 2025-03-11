Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали
Киев • УНН
МИД Украины прокомментировал визит генсека ОБСЕ Ферида Синирлиоглу в москву, подчеркнув важность соблюдения международного права. Украина призывает усилить давление на рф для освобождения трех сотрудников миссии ОБСЕ.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на визит генерального секретаря ОБСЕ Феридауна Синирлиоглу в москву, подчеркнув, что контакты руководства ОБСЕ с государством-агрессором должны строиться на принципах уважения к международному праву. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению визит генерального секретаря ОБСЕ Феридауна Синирлиоглу в рф 11 марта. В условиях продолжающейся агрессивной войны россии против Украины любые контакты руководства ОБСЕ с государством-агрессором должны строиться на принципах уважения к международному праву, обязательствам Организации, а также суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды
В министерстве подчеркнули, что руководство ОБСЕ должно оставаться преданным основополагающим принципам организации и своими действиями не допускать легитимации захватнической политики России и ослабления ее политической изоляции.
Украина осуждает уже почти трехлетнее незаконное лишение свободы Россией сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова и циничное использование этих людей Москвой в интересах давления на ОБСЕ и ее государств-участников. Призываем государства-участники ОБСЕ, руководство Организации и наших международных партнеров усилить политическое и санкционное давление на Россию с целью содействия как можно более быстрому и безусловному освобождению этих людей
Дополнение
Сегодня, 11 марта, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетил Москву, где провел "откровенные и продуктивные дискуссии" с главой МИД россии сергеем лавровым.
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