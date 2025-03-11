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Візит генсека ОБСЄ до москви: у МЗС відреагували

Київ • УНН

 • 52810 перегляди

МЗС України прокоментувало візит генсекретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до Москви, наголосивши на важливості дотримання міжнародного права. Україна закликає посилити тиск на рф для звільнення трьох співробітників місії ОБСЄ.

Візит генсека ОБСЄ до москви: у МЗС відреагували

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит генсекретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до москви, наголосивши, що контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги візит генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до рф 11 березня. В умовах триваючої агресивної війни росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами

- заявили в МЗС.

В міністерстві наголосили, що керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики росії та послаблення її політичної ізоляції.

Україна засуджує вже майже трирічне незаконне позбавлення волі росією співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова та цинічне використання цих людей Москвою в інтересах тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць. Закликаємо держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей

- додали в МЗС.

Доповнення

Сьогодні, 11 березня, генсекретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу відвідав москву, де провів "відверті та продуктивні дискусії" з главою МЗС росії сергієм лавровим.

82 млрд євро: ОБСЄ оцінила екологічні збитки від війни в Україні 10.03.25, 18:28 • 21086 переглядiв

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