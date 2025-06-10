Выжгли на теле "слава россии": в ГУР подтвердили подлинность фотографии с последствиями пыток украинских военных в российском плену
Киев • УНН
Представитель ГУР подтвердил подлинность фотографии украинского военного со шрамами и надписью «слава россии», сделанными в плену. Более 90% освобожденных подтверждают пытки и нарушения прав.
Фотография освобожденного из российского плена украинского военного, на теле которого были многочисленные шрамы и выжженная надпись "слава россии", является настоящей. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне.
Речь идет не о последнем обмене. Это фотография освобожденного из плена во время предыдущих обменов. Собственно как фотография попала в сеть: врач во время осмотров просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть, чтобы все видели, что происходит с украинскими военнопленными
Юсов подчеркнул, что более 90% освобожденных из российского плена подтверждают нарушение прав военнопленных, их условий содержания и Женевской конвенции в целом.
И да, речь идет в том числе и о пытках
Дополнение
россия имеет по меньшей мере 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских — как на своей территории, так и в оккупированных регионах Украины и даже в беларуси. Представитель Координационного штаба также отметил, что российская сторона даже разработала специальные инструкции с перечнем видов пыток и ожидаемых после них последствий.