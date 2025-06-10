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Выжгли на теле "слава россии": в ГУР подтвердили подлинность фотографии с последствиями пыток украинских военных в российском плену

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Представитель ГУР подтвердил подлинность фотографии украинского военного со шрамами и надписью «слава россии», сделанными в плену. Более 90% освобожденных подтверждают пытки и нарушения прав.

Выжгли на теле "слава россии": в ГУР подтвердили подлинность фотографии с последствиями пыток украинских военных в российском плену

Фотография освобожденного из российского плена украинского военного, на теле которого были многочисленные шрамы и выжженная надпись "слава россии", является настоящей. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне.

Речь идет не о последнем обмене. Это фотография освобожденного из плена во время предыдущих обменов. Собственно как фотография попала в сеть: врач во время осмотров просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть, чтобы все видели, что происходит с украинскими военнопленными

 - сказал он. 

Юсов подчеркнул, что более 90% освобожденных из российского плена подтверждают нарушение прав военнопленных, их условий содержания и Женевской конвенции в целом.

И да, речь идет в том числе и о пытках

- добавил он. 

Дополнение 

россия имеет по меньшей мере 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских — как на своей территории, так и в оккупированных регионах Украины и даже в беларуси. Представитель Координационного штаба также отметил, что российская сторона даже разработала специальные инструкции с перечнем видов пыток и ожидаемых после них последствий. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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