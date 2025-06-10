Выжгли на теле "слава россии": в ГУР подтвердили подлинность фотографии с последствиями пыток украинских военных в российском плену

Фотография освобожденного из российского плена украинского военного, на теле которого были многочисленные шрамы и выжженная надпись "слава россии", является настоящей. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне.

Речь идет не о последнем обмене. Это фотография освобожденного из плена во время предыдущих обменов. Собственно как фотография попала в сеть: врач во время осмотров просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть, чтобы все видели, что происходит с украинскими военнопленными - сказал он.

Юсов подчеркнул, что более 90% освобожденных из российского плена подтверждают нарушение прав военнопленных, их условий содержания и Женевской конвенции в целом.

И да, речь идет в том числе и о пытках - добавил он.

Дополнение

россия имеет по меньшей мере 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских — как на своей территории, так и в оккупированных регионах Украины и даже в беларуси. Представитель Координационного штаба также отметил, что российская сторона даже разработала специальные инструкции с перечнем видов пыток и ожидаемых после них последствий.