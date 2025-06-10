Випалили на тілі "слава росії": у ГУР підтвердили справжність фотографії із наслідками катувань українських військових у російському полоні

Фотографія звільненого з російського полону українського військового, на тілі якого були чисельні шрами та випалений напис "слава росії", є справжньою. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні.

Мова іде не про останній обмін. Це фотографія звільненого з полону під час попередніх обмінів. Власне як світлина потрапила в мережу: лікар під час оглядів просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу, щоб всі бачили, що відбувається з українськими військовополоненими - сказав він.

Юсов підкреслив, що понад 90% звільнених із російського полону підтверджують порушення прав військовополонених, їхніх умов утримання і Женевської конвенції в цілому.

І так, мова іде у тому числі й про катування - додав він.

Доповнення

росія має щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених і цивільних — як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та навіть у білорусі. Представник Координаційного штабу також зазначив, що російська сторона навіть розробила спеціальні інструкції з переліком видів катувань і очікуваних після них наслідків.