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Випалили на тілі "слава росії": у ГУР підтвердили справжність фотографії із наслідками катувань українських військових у російському полоні

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Представник ГУР підтвердив справжність фотографії українського військового зі шрамами та написом «слава росії», зробленими в полоні. Понад 90% звільнених підтверджують катування та порушення прав.

Випалили на тілі "слава росії": у ГУР підтвердили справжність фотографії із наслідками катувань українських військових у російському полоні

Фотографія звільненого з російського полону українського військового, на тілі якого були чисельні шрами та випалений напис "слава росії", є справжньою. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні.

Мова іде не про останній обмін. Це фотографія звільненого з полону під час попередніх обмінів. Власне як світлина потрапила в мережу: лікар під час оглядів просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу, щоб всі бачили, що відбувається з українськими військовополоненими

 - сказав він. 

Юсов підкреслив, що понад 90% звільнених із російського полону підтверджують порушення прав військовополонених, їхніх умов утримання і Женевської конвенції в цілому.

І так, мова іде у тому числі й про катування

- додав він. 

Доповнення 

росія має щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених і цивільних — як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та навіть у білорусі. Представник Координаційного штабу також зазначив, що російська сторона навіть розробила спеціальні інструкції з переліком видів катувань і очікуваних після них наслідків. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
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