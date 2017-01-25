Военнослужащего нашли повешенным в Житомире на территории военного института
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 января. УНН. Военнослужащий повесился на территории Житомирского военного института им. Королева. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.
В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что повешенный - работник института 1972 г.р..
Напомним, как сообщал УНН, участник АТО покончил с собой в Кропивницком.