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Военнослужащего нашли повешенным в Житомире на территории военного института

Киев • УНН

 • 18237 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 января. УНН. Военнослужащий повесился на территории Житомирского военного института им. Королева. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.

Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что повешенный - работник института 1972 г.р..

Напомним, как сообщал УНН, участник АТО покончил с собой в Кропивницком.

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