Військовослужбовця знайшли повішеним у Житомирі на території військового інституту
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 січня. УНН. Військовослужбовець повісився на території Житомирського військового інституту ім. Корольова. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
Поліцейські повідомили про повішання чоловіка на території учбового закладу, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.
У військовій прокуратурі Житомирського гарнізону також інформацію про виявлення повішеного підтвердили і пообіцяли надати більш детальні коментарі.
Із власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що повішений - працівник інституту 1972 р. н..
Нагадаємо, як повідомляв УНН, учасник АТО наклав на себе руки у Кропивницькому.