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Военнослужащий в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков

Военнослужащий в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков

Киев  •  УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черниговской области задержан водитель-электрика одной из воинских частей, дислоцированной в Козелецком районе, который пытался продать элементы динамической защиты танков и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“24.07.2018 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины задержан водитель-электрик одной из воинских частей, дислоцированной в Козелецком районе Черниговской области. Задержание произошло при оперативном сопровождении 5 Сектора 8 Управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Старший солдат военной службы по контракту в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество, а именно боеприпасы и элементы динамической защиты танков и сбывал их гражданскому лицу. 24.07.2018 года указанный военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3500 гривен.

Данный факт задокументирован во время негласных следственных (розыскных) действий.

Непосредственно после сбыта патронов и элементов динамической защиты танков злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и прохождения военной службы задержанного.

Напомним, в марте текущего года в Черниговской области задержан военнослужащий, который пытался продать демонтированы элементы динамической защиты к танкам Т-64БМ “Булат”.

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