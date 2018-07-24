Военнослужащий в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черниговской области задержан водитель-электрика одной из воинских частей, дислоцированной в Козелецком районе, который пытался продать элементы динамической защиты танков и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“24.07.2018 военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины задержан водитель-электрик одной из воинских частей, дислоцированной в Козелецком районе Черниговской области. Задержание произошло при оперативном сопровождении 5 Сектора 8 Управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Старший солдат военной службы по контракту в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество, а именно боеприпасы и элементы динамической защиты танков и сбывал их гражданскому лицу. 24.07.2018 года указанный военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3500 гривен.
Данный факт задокументирован во время негласных следственных (розыскных) действий.
Непосредственно после сбыта патронов и элементов динамической защиты танков злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и прохождения военной службы задержанного.
Напомним, в марте текущего года в Черниговской области задержан военнослужащий, который пытался продать демонтированы элементы динамической защиты к танкам Т-64БМ “Булат”.