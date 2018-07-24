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Військовослужбовець на Чернігівщині продавав елементи динамічного захисту танків

Військовослужбовець на Чернігівщині продавав елементи динамічного захисту танків

Київ • УНН

 • 9483 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Чернігівській області затримано водія-електрика однієї із військових частин, дислокованої у Козелецькому районі, який намагався продати елементи динамічного захисту танків та боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

“24.07.2018 військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України затримано водія-електрика однієї з військових частин, дислокованої у Козелецькому районі, Чернігівської області. Затримання відбулося за оперативного супроводження 5 Сектору 8 Управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Старший солдат військової служби за контрактом упродовж травня-липня 2018 року викрадав військове майно, а саме боєприпаси та елементи динамічного захисту танків та збував їх цивільній особі. 24.07.2018 року вказаний військовослужбовець, перебуваючи за місцем свого проживання, реалізував громадянину України 7 елементів динамічного захисту танків та 4 пачки патронів калібру 7,62 мм, по 20 шт. у кожній пачці, за що мав намір отримати грошові кошти у сумі 3500 гривень.

Даний факт задокументований під час негласних слідчих (розшукових) дій.

Безпосередньо після збуту патронів та елементів динамічного захисту танків зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а реалізовані ним боєприпаси та вибухові речовини вилучені.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання та проходження військової служби затриманого.

Нагадаємо, в березні поточного року в Чернігівській області затримано військовослужбовця, який намагався продати демонтовані елементи динамічного захисту до танків Т-64БМ “Булат”.

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