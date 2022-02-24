Военные ВСУ отбили город Счастье в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Цитата
"Город Счастье (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!",- говорится в сообщении.
Напомним
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.