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15 марта, 19:03 • 100145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128678 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115940 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100824 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118342 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные ВСУ отбили город Счастье в Луганской области

Военные ВСУ отбили город Счастье в Луганской области

Киев • УНН

 • 328968 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цитата

"Город Счастье (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!",- говорится в сообщении.

Напомним

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В ряде городов Украины с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

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