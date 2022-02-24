Військові ЗСУ відбили місто Щастя в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Військові Збройних сил України відбили місто Щастя в Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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"Місто Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", — ідеться у повідомленні.
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