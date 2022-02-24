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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24079 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Військові ЗСУ відбили місто Щастя в Луганській області

Військові ЗСУ відбили місто Щастя в Луганській області

Київ • УНН

 • 328968 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Військові Збройних сил України відбили місто Щастя в Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цитата

"Місто Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

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