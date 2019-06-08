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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24887 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63471 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 110139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136788 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130044 просмотра

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Военные имеют разрешение на огонь в ответ на обстрелы боевиков - Генштаб

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Киев  •  УНН

 • 13651 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинские военнослужащие имеют разрешение открывать огонь на обстрелы и агрессию со стороны боевиков. Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего ООС, руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь, информирует УНН.

"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ООС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Как сообщал УНН, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

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