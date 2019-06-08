Військові мають дозвіл на вогонь у відповідь на обстріли бойовиків - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Українські військовослужбовці мають дозвіл відкривати вогонь у відповідь на обстріли та агресію зі сторони бойовиків. Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача ООС, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар, інформує УНН.
"Відповідно до розпорядження начальника Генштабу, головнокомандувача, командувача ОС і командирів бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати території. Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розбірок, тому що від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, у тому числі, моральний клімат у тих колективах, які виконують бойові завдання", - сказав Бондар.
Як повідомляв УНН, у Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.
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