Военные летчики смогут использовать аэродром "Винница"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал трехсторонний меморандум с председателем Винницкой областной государственной администрации Валерием Коровием и городским головой Сергеем Моргуновым об основных принципах совместного использования аэродрома "Винница", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Эта договоренность позволит начать работу, направленную на реализацию правительственной программы по реконструкции и развития винницкого аэропорта. Качественная аэродромная инфраструктура повысит качество и безопасность полетов. Наличие международного современного аэропорта является стратегическим вопросам развития города Винница", - говорится в сообщении.
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Министр обороны Степан Полторак отметил, что опыт совместного использования аэродромной сети - распространенная практика многих стран мира.
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Благодаря такому решению, по его мнению, будет развиваться аэродромная инфраструктура, будет способствовать качественному выполнению задач военными летчиками.