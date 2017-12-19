Военные летчики смогут использовать аэродром "Винница"

"Эта договоренность позволит начать работу, направленную на реализацию правительственной программы по реконструкции и развития винницкого аэропорта. Качественная аэродромная инфраструктура повысит качество и безопасность полетов. Наличие международного современного аэропорта является стратегическим вопросам развития города Винница", - говорится в сообщении.

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Министр обороны Степан Полторак отметил, что опыт совместного использования аэродромной сети - распространенная практика многих стран мира.

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Благодаря такому решению, по его мнению, будет развиваться аэродромная инфраструктура, будет способствовать качественному выполнению задач военными летчиками.