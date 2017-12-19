Військові льотчики зможуть використовувати аеродром "Вінниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак підписав тристоронній меморандум з головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм та міським головою Сергієм Моргуновим про основні засади спільного використання аеродрому “Вінниця”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.
“Ця домовленість дасть можливість розпочати роботу спрямовану на реалізацію урядової програми з реконструкції та розвитку вінницького аеропорту. Якісна аеродромна інфраструктура підвищить якість та безпеку польотів. Наявність міжнародного сучасного аеропорту є стратегічним питанням розвитку міста Вінниця”, — йдеться у повідомленні.
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Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що досвід спільного використання аеродромної мережі — розповсюджена практика багатьох країн світу.
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Завдяки такому рішенню, на його думку, розвиватиметься аеродромна інфраструктура, що сприятиме якісному виконанню завдань військовими льотчиками.