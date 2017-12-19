Військові льотчики зможуть використовувати аеродром "Вінниця"

“Ця домовленість дасть можливість розпочати роботу спрямовану на реалізацію урядової програми з реконструкції та розвитку вінницького аеропорту. Якісна аеродромна інфраструктура підвищить якість та безпеку польотів. Наявність міжнародного сучасного аеропорту є стратегічним питанням розвитку міста Вінниця”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полторак розповів, що до кінця 2018 року має бути призначений цивільний міністр оборони

Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що досвід спільного використання аеродромної мережі — розповсюджена практика багатьох країн світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ взяли на озброєння безпілотник Fly Eye

Завдяки такому рішенню, на його думку, розвиватиметься аеродромна інфраструктура, що сприятиме якісному виконанню завдань військовими льотчиками.