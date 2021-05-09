Военные Чада заявляют о победе над повстанцами на севере страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В воскресенье военные Чада заявили о победе в недельной битве с северными повстанцами, что привело к гибели президента Идрисса Деби на поле боя. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Чад — ключевое государство в Центральной Африке и давний союзник Запада в борьбе с исламистскими боевиками в сахельском регионе.
Толпы в столице Нджамены приветствовали в воскресенье армию, когда солдаты вернулись с линии фронта в колонне танков и бронетехники.
“Сегодняшнее триумфальное возвращение армии в казармы знаменует окончание операции и победу Чада”, — заявил журналистам начальник Генерального штаба армии Абакар Абделькерим Дауд.
Боевики FACT пересекли границу с Ливией в апреле, чтобы выступить против президента Деби и его 30-летнего правления в стране. Его смерть во время посещения войск, привела к кризису в стране.
Контекст
В субботу силы безопасности Чада применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протест против правящего военного совета во главе с сыном Деби — Махаматом Идриссом Итно. Совет захватил власть после смерти президента, пообещав наблюдать за 18-месячным переходным периодом до выборов.
Оппозиционные политики и гражданское общество осудили захват власти как переворот и призвали сторонников выйти на улицы. Как минимум пять человек были убиты во время акции протеста 27 апреля.
Они планировали новую акцию протеста в воскресенье, но отложили ее из-за опасений, что власти планировали жестоко подавить ее, сообщил правозащитник Махамат Нур Ибеду.
Что было раньше
Военный совет Чада объявил о назначении на должность главы правительства 54-летнего политика Альбера Пахими Падака, занимавшего пост премьер-министра с февраля 2016 по май 2018 года.
Ранее стало известно о гибели президента Идрисса Деби Итно в бою с отрядами повстанцев из “Фронта за перемены и согласие в Чаде”.
После этого был сформирован переходной военный совет из 15 высших офицеров во главе с сыном президента Махаматом Идриссом Итно. Действие конституции страны была приостановлено, одновременно были распущены парламент и правительство. При этом военные объявили, что переходный период продлится в Чаде 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры.
68-летний Деби начал свое 30-летнее правление в стране в 1990 году в результате военного переворота, его пребывание у власти считалось одним из самых длинных среди других лидеров Африки.
Отметим, Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, которая также заинтересована в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и неоднократно помогала Деби удержать власть.