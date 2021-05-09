Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями на півночі країни

ukru
Ексклюзив
10:51 • 36882 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 62715 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 122944 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 164754 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 242298 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182498 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176063 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188346 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155120 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160262 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 104668 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103247 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117043 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 84876 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 106668 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 242301 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 194762 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290059 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 285302 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 411972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 87295 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 93269 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 88947 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109646 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118959 перегляди
Актуальне
Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями на півночі країни

Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями на півночі країни

Київ • УНН

 • 19660 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. У неділю військові Чаду заявили про перемогу в тижневій битві з північними повстанцями, що призвела до загибелі президента Ідрісса Дебі на полі бою. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Чад — ключова держава в Центральній Африці і давній союзник Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в сахельскому регіоні.

Натовпи в столиці Нджамени вітали в неділю армію, коли солдати повернулися з лінії фронту в колоні танків і бронетехніки.

“Сьогоднішнє тріумфальне повернення армії в казарми знаменує закінчення операції і перемогу Чаду”, — заявив журналістам начальник Генерального штабу армії Абакар Абделькерім Дауд.

Бойовики FACT перетнули кордон з Лівією в квітні, щоб виступити проти президента Дебі та його 30-річного правління в країні. Його смерть під час відвідування військ, призвела до кризи в країні.

Контекст

В суботу сили безпеки Чаду застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протест проти правлячої військової ради на чолі з сином Дебі — Махаматом Ідріссою Ітно. Рада захопила владу після смерті президента, пообіцявши спостерігати за 18-місячним перехідним періодом до виборів.

Опозиційні політики і громадянське суспільство засудили захоплення влади як переворот і закликали прихильників вийти на вулиці. Як мінімум п’ять осіб було вбито під час акції протесту 27 квітня.

Вони планували нову акцію протесту на неділю, але відклали її через побоювання, що влада планувала жорстоко придушити її, повідомив правозахисник Махамат Нур Ібеду.

Що було раніше

Військова рада Чаду оголосив про призначення на посаду глави уряду 54-річного політика Альбера Пахімі Падака, який займав пост прем’єр-міністра з лютого 2016 по травень 2018 року.

Раніше стало відомо про загибель президента Ідрісса Дебі Ітно в бою з загонами повстанців з “Фронту за зміни і згоду в Чаді”.

Після цього була сформована перехідна військова рада з 15 вищих офіцерів на чолі з сином президента Махаматом Ідріссом Ітно. Дія конституції країни була припинена, одночасно були розпущені парламент і уряд. При цьому військові оголосили, що перехідний період триватиме в Чаді 18 місяців і завершиться проведенням демократичних виборів в оновлені державні структури.

68-річний Дебі почав своє 30-річне правління в країні в 1990 році в результаті військового перевороту, його перебування при владі вважалося одним з найдовших серед інших лідерів Африки.

Відзначимо, Чад — один з ключових учасників боротьби з джихадистами в Африці. Франція, яка також зацікавлена ​​в боротьбі з терористами в регіоні, підтримує стабільну владу в країні і неодноразово допомагала Дебі утримати владу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами