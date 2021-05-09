Військові Чаду заявили про перемогу над повстанцями на півночі країни

Деталі

Чад — ключова держава в Центральній Африці і давній союзник Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в сахельскому регіоні.

Натовпи в столиці Нджамени вітали в неділю армію, коли солдати повернулися з лінії фронту в колоні танків і бронетехніки.

“Сьогоднішнє тріумфальне повернення армії в казарми знаменує закінчення операції і перемогу Чаду”, — заявив журналістам начальник Генерального штабу армії Абакар Абделькерім Дауд.

Бойовики FACT перетнули кордон з Лівією в квітні, щоб виступити проти президента Дебі та його 30-річного правління в країні. Його смерть під час відвідування військ, призвела до кризи в країні.

Контекст

В суботу сили безпеки Чаду застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протест проти правлячої військової ради на чолі з сином Дебі — Махаматом Ідріссою Ітно. Рада захопила владу після смерті президента, пообіцявши спостерігати за 18-місячним перехідним періодом до виборів.

Опозиційні політики і громадянське суспільство засудили захоплення влади як переворот і закликали прихильників вийти на вулиці. Як мінімум п’ять осіб було вбито під час акції протесту 27 квітня.

Вони планували нову акцію протесту на неділю, але відклали її через побоювання, що влада планувала жорстоко придушити її, повідомив правозахисник Махамат Нур Ібеду.

Що було раніше

Військова рада Чаду оголосив про призначення на посаду глави уряду 54-річного політика Альбера Пахімі Падака, який займав пост прем’єр-міністра з лютого 2016 по травень 2018 року.

Раніше стало відомо про загибель президента Ідрісса Дебі Ітно в бою з загонами повстанців з “Фронту за зміни і згоду в Чаді”.

Після цього була сформована перехідна військова рада з 15 вищих офіцерів на чолі з сином президента Махаматом Ідріссом Ітно. Дія конституції країни була припинена, одночасно були розпущені парламент і уряд. При цьому військові оголосили, що перехідний період триватиме в Чаді 18 місяців і завершиться проведенням демократичних виборів в оновлені державні структури.

68-річний Дебі почав своє 30-річне правління в країні в 1990 році в результаті військового перевороту, його перебування при владі вважалося одним з найдовших серед інших лідерів Африки.

Відзначимо, Чад — один з ключових учасників боротьби з джихадистами в Африці. Франція, яка також зацікавлена ​​в боротьбі з терористами в регіоні, підтримує стабільну владу в країні і неодноразово допомагала Дебі утримати владу.