Президента Чаду вбили на передовій відразу після переобрання: влада перейшла до його сина

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"Точна причина смерті поки не зрозуміла, але європейське дипломатичне джерело повідомило, що він був убитий", - пише видання.

Син Дебі, Махамат Кака, був призначений тимчасовим президентом перехідною радою військових офіцерів, заявив прес-секретар Азем Бермендао Агуна в ефірі державного телебачення.

68-річний Дебі прийшов до влади в результаті повстання в 1990 році і був одним з лідерів Африки, який правив найдовше. Він і його армія вважалися надійним союзником Заходу в неспокійному регіоні.

У понеділок представники його кампанії повідомили, що він приєднається до військ на передовій після того, як повстанці, що базуються неподалік від північного кордону з Лівією, просунулися на сотні кілометрів на південь в сторону столиці Нджамени.

Дебі, противники якого звинувачували його в репресивному правлінні, в 2018 році проштовхнув нову конституцію, яка дозволила б йому залишатися при владі до 2033 року, навіть попри те, що вона відновила обмеження по термінах, пише агентство.

До слова

Держдепартамент США розпорядився нещодавно про повернення на батьківщину співробітників посольства в Чаді, за винятком основних, через загрозу нападу заколотників.