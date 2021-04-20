Президента Чаду вбили на передовій відразу після переобрання: влада перейшла до його сина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Чаду Ідріс Дебі помер під час відвідування військ на передовій боротьби з повстанцями на півночі країни. Про це у вівторок повідомили в армії Чаду, на наступний день після того, як Дебі був оголошений переможцем президентських виборів, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Точна причина смерті поки не зрозуміла, але європейське дипломатичне джерело повідомило, що він був убитий", - пише видання.
Син Дебі, Махамат Кака, був призначений тимчасовим президентом перехідною радою військових офіцерів, заявив прес-секретар Азем Бермендао Агуна в ефірі державного телебачення.
68-річний Дебі прийшов до влади в результаті повстання в 1990 році і був одним з лідерів Африки, який правив найдовше. Він і його армія вважалися надійним союзником Заходу в неспокійному регіоні.
У понеділок представники його кампанії повідомили, що він приєднається до військ на передовій після того, як повстанці, що базуються неподалік від північного кордону з Лівією, просунулися на сотні кілометрів на південь в сторону столиці Нджамени.
Дебі, противники якого звинувачували його в репресивному правлінні, в 2018 році проштовхнув нову конституцію, яка дозволила б йому залишатися при владі до 2033 року, навіть попри те, що вона відновила обмеження по термінах, пише агентство.
До слова
Держдепартамент США розпорядився нещодавно про повернення на батьківщину співробітників посольства в Чаді, за винятком основних, через загрозу нападу заколотників.