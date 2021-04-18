США відкликають дипломатів з Чаду через загрозу атак бунтівників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Держдепартамент США розпорядився в суботу про повернення на батьківщину співробітників посольства в Чаді, за винятком основних, через загрозу нападу заколотників. Про це повідомило агентство Associated Press (AP), передає УНН.
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“Збройні антиурядові угруповання з півночі Чаду висунулися на південь і по всій видимості направляються до (столиці країни) Нджамені”, — попередили в зовнішньополітичному відомстві, додавши, що з цієї причини “допоміжний персонал повинен покинути Чад”.
Деталі
Розпорядження стосується і членів сімей співробітників посольства.
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