США отзывают дипломатов из Чада из-за угрозы атак мятежников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Госдепартамент США распорядился в субботу о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде, за исключением основных, из-за угрозы нападения мятежников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), передает УНН.
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“Вооруженные антиправительственные группировки с севера Чада выдвинулись на юг и по всей видимости направляются к (столице страны) Нджамене”, — предупредили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что по этой причине “вспомогательный персонал должен покинуть Чад”.
Детали
Распоряжение касается и членов семей сотрудников посольства.
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