Помпео з дружиною використовували ресурси Держдепу США в особистих цілях: співробітників просили забрати собаку чи забронювати столик

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До таких порушень інспектор відніс особисті прохання Помпео і його дружини до співробітників департаменту.

При підготовці звіту управління вивчило електронні листи, документи і опитало співробітників. У підсумку воно виявило понад 100 випадків, коли Майк Помпео і його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру: замовити столик для приватних вечерь, забрати собаку, записати в салон краси. Окремі компенсації за цю роботу співробітники Держдепу не отримували.

Адвокат колишнього глави Держдепу Вільям Берк назвав чорновий варіант звіту, який він отримав, політично упередженим "збіркою дріб'язкових скарг, відібраних укладачами".

Сам Помпео, як пише Politico, в ході розгляду стверджував, що його прохання були дрібними.

Офіс генерального інспектора підтримав розслідування відносно Помпео, зазначивши, що встановлені правила не роблять винятків для невеликих завдань і що прохання Помпео в кінцевому підсумку призвели до використання значної кількості робочого часу співробітників Держдепу, діяльність яких оплачується платниками податків.

Як зазначає газета, у Вашингтоні давно очікували цього розслідування, проте воно почалося лише в 2020 році, після того як Помпео спровокував звільнення Стіва Лініка, який займав у той час посаду генерального інспектора Держдепу. Адвокат Помпео стверджує, що звільнення Лініка мотивувало слідчих почати розслідування проти його клієнта, проте самі слідчі це заперечують, зазначаючи, що розслідування почалося задовго до звільнення Лініка.

"Оскільки Майк Помпео більше не є федеральним службовцем, а його дружина їм не була, Держдеп мало що може зробити, щоб покарати пару за передбачувані порушення правил", - пише Politico.

Довідка

Майк Помпео очолював Держдепартамент при адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021). У березні він повідомив, що може взяти участь у виборах в 2024 році, якщо в гонці не братиме участі Дональд Трамп.