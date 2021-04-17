Помпео с женой использовали ресурсы Госдепа США в личных целях: сотрудников просили забрать собаку или забронировать столик
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший госсекретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики по использованию ресурсов, финансируемых налогоплательщиками, сообщает газета Politico со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Госдепартамента США, передает УНН.
Детали
К таким нарушениям инспектор отнес личные просьбы Помпео и его жены к сотрудникам департамента.
При подготовке отчета управления изучило электронные письма, документы и опросило сотрудников. В итоге оно выявило более 100 случаев, когда Майк Помпео и его жена просили сотрудников выполнить задание личного характера: заказать столик для частных ужинов, забрать собаку, записать в салон красоты. Отдельные компенсации за эту работу сотрудники Госдепа не получали.
Адвокат бывшего главы Госдепа Уильям Берк назвал черновой вариант отчета, который он получил, политически предвзятым "сборником мелких жалоб, отобранных составителями".
Сам Помпео, как пишет Politico, в ходе рассмотрения утверждал, что его просьбы были мелкими.
Офис генерального инспектора поддержал расследование в отношении Помпео, отметив, что установленные правила не делают исключений для небольших задач и просьбы Помпео в конечном итоге привели к использованию значительного количества рабочего времени сотрудников Госдепа, деятельность которых оплачивается налогоплательщиками.
Как отмечает газета, в Вашингтоне давно ожидали этого расследования, однако оно началось только в 2020 году, после того как Помпео спровоцировал увольнение Стива Линика, занимавшего в то время должность генерального инспектора Госдепа. Адвокат Помпео утверждает, что освобождение Линика мотивировало следстователей начать расследование против его клиента, однако сами следователи это отрицают, отмечая, что расследование началось задолго до освобождения Линика.
"Поскольку Майк Помпео больше не является федеральным служащим, а его жена им не была, Госдеп мало что может сделать, чтобы наказать пару за предполагаемые нарушения правил", - пишет Politico.
Справка
Майк Помпео возглавлял Госдепартамент при администрации 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021). В марте он сообщил, что может принять участие в выборах в 2024 году, если в гонке не будет участвовать Дональд Трамп.