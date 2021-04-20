Президента Чада убили на передовой сразу после переизбрания: власть перешла к его сыну

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Чада Идрис Деби умер во время посещения войск на передовой борьбы с повстанцами на севере страны. Об этом во вторник сообщили в армии Чада, на следующий день после того, как Деби был объявлен победителем президентских выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.