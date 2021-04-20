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Президента Чада убили на передовой сразу после переизбрания: власть перешла к его сыну

Киев  •  УНН

 • 20041 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Чада Идрис Деби умер во время посещения войск на передовой борьбы с повстанцами на севере страны. Об этом во вторник сообщили в армии Чада, на следующий день после того, как Деби был объявлен победителем президентских выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Точная причина смерти пока не ясна, но европейский дипломатический источник сообщил, что он был убит", - пишет издание.

Сын Деби, Махамат Кака, был назначен временным президентом переходным советом военных офицеров, заявил пресс-секретарь Азем Бермендао Агуна в эфире государственного телевидения.

68-летний Деби пришел к власти в результате восстания в 1990 году и был одним из лидеров Африки, правившим дольше всех. Он и его армия считались надежным союзником Запада в неспокойном регионе.

В понедельник представители его кампании сообщили, что он присоединится к войскам на передовой после того, как повстанцы, базирующиеся неподалеку от северной границы с Ливией, продвинулись на сотни километров к югу в сторону столицы Нджамены.

Деби, противники которого обвиняли его в репрессивном правлении, в 2018 году протолкнул новую конституцию, которая позволила бы ему оставаться у власти до 2033 года, даже несмотря на то, что она восстановила ограничения по срокам, пишет агентство.

К слову

Госдепартамент США распорядился недавно о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде, за исключением основных, из-за угрозы нападения мятежников.

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