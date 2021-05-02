В Чаді військові призначили тимчасовий уряд

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За його даними, до складу нового уряду увійшли 40 осіб.

Раніше військова рада Чаду оголосив про призначення на посаду глави уряду 54-річного політика Альбера Пахімі Падака, який займав пост прем’єр-міністра з лютого 2016 по травень 2018 року.

Нагадаємо

20 квітня державне телебачення Чаду оголосило про смерть Ідрісса Дебі Ітно, що перебував при владі понад 30 років. Був негайно сформована перехідна військова рада, сформованих з 15 вищих офіцерів на чолі з сином президента Махаматом Ідрісса Дебі. Дія конституції країни було припинено, одночасно були розпущені парламент і уряд. При цьому військові оголосили, що перехідний період триватиме в Чаді 18 місяців і завершиться проведенням демократичних виборів в оновлені державні структури.