В Чаде военные назначили временное правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Переходной военный совет Чада в воскресенье назначила временное правительство. Об этом со ссылкой на местное ТВ сообщило Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
По его данным, в состав нового правительства вошли 40 человек.
Ранее военный совет Чада объявил о назначении на должность главы правительства 54-летнего политика Альбера Пахими Падака, занимавший пост премьер-министра с февраля 2016 по май 2018 года.
Напомним
20 апреля государственное телевидение Чада объявило о смерти Идрисса Деби Итно, который находился у власти более 30 лет. Был немедленно сформирована переходная военный совет, сформированных из 15 высших офицеров во главе с сыном президента Махаматом Идрисса Деби. Действие конституции страны было приостановлено, одновременно были распущены парламент и правительство. При этом военные объявили, что переходный период продлится в Чаде 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры.