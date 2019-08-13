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Военная юстиция существует во всех странах, которой занимаются развитием своих Вооруженных Сил - юрист

Киев  •  УНН

 • 49091 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Военная юстиция действует в странах-членах НАТО и во многих других странах, которые занимаются развитием своих вооруженных сил. Об этом рассказал начальник военно-юридического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, полковник юстиции Сергей Мельник подробно описал модели функционирования военной юстиции в разных странах, пишет УНН.

Он отметил, что военная юстиция - это не только военная прокуратура, но и военные суды и военная полиция. Военные суды существовали в нашем государстве до 2010 года.

"Вопрос о создании военной полиции время от времени поднимается Министерством обороны Украины, однако до сих пор не решен. В то же время, зарубежный опыт убедительно доказывает, что только наличие целостной системы этих органов, их слаженное взаимодействие позволяют успешно отстаивать верховенство права и законность в военной сфере.

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Сейчас одним из основных аргументов, которые приводят противники существования в Украине военной прокуратуры и военных судов, является уничтожение рудиментов СССР и переход к стандартам НАТО. Поэтому приведу лишь небольшой перечень ведущих стран мира, которые являются членами Североатлантического альянса, где признана целесообразность существования системы военной юстиции. Хочу отметить, что ни одна из этих стран не находится в состоянии войны", - написал юрист

Он отметил, что в НАТО группа государств с разветвленной системой военных судов. Например, США, Румыния, Канада. Военная прокуратура действия опять же в США, Канаде, Румынии, а также в Великобритании, Испании, Дании, Ирландии, Италии, Болгарии, Греции, Португалии, Польше, Нидерландах.

"Из проанализированных мною 13 стран НАТО во всех действуют органы, отвечающие за расследование и рассмотрение военных дел, только имеют разные названия как: служба военных прокуроров, военный юридический корпус, военная прокуратура. Но необходимость и целесообразность данного органа не вызывает сомнений, а профессионализм и преданность делу высоко оценивается руководством страны и обществом.

И также третий необходимый, по моему мнению, элемент военной юстиции - военная полиция - функционирует в таких странах как США, Португалия и Нидерланды.

Это лишь небольшой перечень стран, которые занимаются развитием своих Вооруженных Сил, жизненно необходимых для защиты государственного суверенитета и неприкосновенности собственных территорий. Думаю, их опыт является достойным примером для подражания и развития системы военной юстиции в Украине", - резюмировал юрист.

Подробнее читайте в статье "В ведущем юрвузе страны рассказали о функционировании военной юстиции в разных государствах ".

Украинские Национальные Новости

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