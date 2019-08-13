Военная юстиция существует во всех странах, которой занимаются развитием своих Вооруженных Сил - юрист

КИЕВ. 13 августа. УНН. Военная юстиция действует в странах-членах НАТО и во многих других странах, которые занимаются развитием своих вооруженных сил. Об этом рассказал начальник военно-юридического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, полковник юстиции Сергей Мельник подробно описал модели функционирования военной юстиции в разных странах, пишет УНН.