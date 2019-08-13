Військова юстиція існує в усіх країнах, якій переймаються розвитком своїх Збройних Сил — юрист

ukru
15:05 • 6997 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 21176 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 23058 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 72363 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145016 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164730 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152984 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231122 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159170 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197361 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 87100 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 59215 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35301 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 40043 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 34762 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149033 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231125 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197363 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182764 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 7308 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 9366 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 19430 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 15029 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35301 перегляди
Актуальне
Військова юстиція існує в усіх країнах, якій переймаються розвитком своїх Збройних Сил — юрист

Військова юстиція існує в усіх країнах, якій переймаються розвитком своїх Збройних Сил — юрист

Київ • УНН

 • 49092 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Військова юстиція діє в країнах-членах НАТО та у багатьох інших країнах, які переймаються розвитком своїх Збройних сил. Про це розповів начальник військово-юридичного факультету Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, полковник юстиції Сергій Мельник детально описав моделі функціонування військової юстиції у різних країнах, пише УНН.

Він зауважив, що військова юстиція — це не тільки військова прокуратура, а й військові суди та військова поліція. Військові суди існували в нашій державі до 2010 р.

“Питання про створення військової поліції час-від-часу підіймається Міністерством оборони України, однак досі не вирішене. В той же час, зарубіжний досвід переконливо доводить, що лише наявність цілісної системи цих органів, їх злагоджена взаємодія дозволяють успішно відстоювати верховенство права і законність у військовій сфері.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт порадив Рябошапці вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури

Наразі одним із основних аргументів, які приводять супротивники існування в Україні військової прокуратури та військових судів, є знищення рудиментів СРСР та перехід до стандартів країн НАТО. Тож наведу лише невеликий перелік провідних країн світу, які є членами Північноатлантичного альянсу, де визнана доцільність існування системи військової юстиції. Хочу відмітити, що жодна з цих країн не знаходиться в стані війни”, — написав юрист.

Він зауважив, що в НАТО є група держав з розгалуженою системою військових судів. Наприклад, США, Румунія, Канада. Військова прокуратура дії знову ж таки у США, Канаді, Румунії, а також у Великій Британії, Іспанії, Данії, Ірландії, Італії, Болгарії, Греції, Португалії, Польщі, Нідерландах.

“З проаналізованих мною 13 країн НАТО у всіх діють органи, які відповідають за розслідування та розгляд військових справ, тільки мають різні назви як-от: служба військових прокурорів, військовий юридичний корпус, військова прокуратура. Але необхідність та доцільність даного органу не викликає сумнівів, а професіоналізм та відданість справі високо оцінюється керівництвом країни та громадськістю.

І також третій необхідний, на мою думку, елемент військової юстиції — військова поліція — функціонує у таких країнах як: США, Португалія та Нідерланди.

Це лише невеликий перелік країн, які переймаються розвитком своїх Збройних Сил, життєво необхідних для захисту державного суверенітету та недоторканості власних територій. Гадаю, їх досвід є гідним прикладом для наслідування та розбудови системи військової юстиції в Україні”, — резюмував юрист.

Детальніше читайте у статті У провідному юрвиші країни розповіли про функціонування військової юстиції у різних державах

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50