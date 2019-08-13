Військова юстиція існує в усіх країнах, якій переймаються розвитком своїх Збройних Сил — юрист

Він зауважив, що військова юстиція — це не тільки військова прокуратура, а й військові суди та військова поліція. Військові суди існували в нашій державі до 2010 р.

“Питання про створення військової поліції час-від-часу підіймається Міністерством оборони України, однак досі не вирішене. В той же час, зарубіжний досвід переконливо доводить, що лише наявність цілісної системи цих органів, їх злагоджена взаємодія дозволяють успішно відстоювати верховенство права і законність у військовій сфері.

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Наразі одним із основних аргументів, які приводять супротивники існування в Україні військової прокуратури та військових судів, є знищення рудиментів СРСР та перехід до стандартів країн НАТО. Тож наведу лише невеликий перелік провідних країн світу, які є членами Північноатлантичного альянсу, де визнана доцільність існування системи військової юстиції. Хочу відмітити, що жодна з цих країн не знаходиться в стані війни”, — написав юрист.

Він зауважив, що в НАТО є група держав з розгалуженою системою військових судів. Наприклад, США, Румунія, Канада. Військова прокуратура дії знову ж таки у США, Канаді, Румунії, а також у Великій Британії, Іспанії, Данії, Ірландії, Італії, Болгарії, Греції, Португалії, Польщі, Нідерландах.

“З проаналізованих мною 13 країн НАТО у всіх діють органи, які відповідають за розслідування та розгляд військових справ, тільки мають різні назви як-от: служба військових прокурорів, військовий юридичний корпус, військова прокуратура. Але необхідність та доцільність даного органу не викликає сумнівів, а професіоналізм та відданість справі високо оцінюється керівництвом країни та громадськістю.

І також третій необхідний, на мою думку, елемент військової юстиції — військова поліція — функціонує у таких країнах як: США, Португалія та Нідерланди.

Це лише невеликий перелік країн, які переймаються розвитком своїх Збройних Сил, життєво необхідних для захисту державного суверенітету та недоторканості власних територій. Гадаю, їх досвід є гідним прикладом для наслідування та розбудови системи військової юстиції в Україні”, — резюмував юрист.

Детальніше читайте у статті “У провідному юрвиші країни розповіли про функціонування військової юстиції у різних державах”.