Военная прокуратура начала спецоперацию в Хмельницкой области по задержанию взяточника

В городе Староконстантинов сейчас проводятся следственные действия по задержанию военкома местного военкомата, который, по информации следователей, получил взятку.

Факт проведения спецоперации корреспонденту УНН подтвердили и в областном военкомате. Правда, как стало известно, подозрение в получении неправомерного вознаграждения еще никому не предъявили. В военной прокуратуре Хмельницкого гарнизона комментировать события до завершения следственных действий отказываются.