Военная прокуратура начала спецоперацию в Хмельницкой области по задержанию взяточника
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Хмельницкой области работники военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию взяточника. По информации информированного источника корреспонденту УНН стало известно о спецоперации СБУ и военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного округа Украине.
В городе Староконстантинов сейчас проводятся следственные действия по задержанию военкома местного военкомата, который, по информации следователей, получил взятку.
Факт проведения спецоперации корреспонденту УНН подтвердили и в областном военкомате. Правда, как стало известно, подозрение в получении неправомерного вознаграждения еще никому не предъявили. В военной прокуратуре Хмельницкого гарнизона комментировать события до завершения следственных действий отказываются.