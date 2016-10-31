Військова прокуратура розпочала спецоперацію на Хмельниччині із затримання хабарника
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Хмельниччині працівники військової прокуратури проводять спецоперацію із затримання хабарника. За інформацією поінформованого джерела кореспонденту УНН стало відомо про спецоперацію СБУ і військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного округу України.
У місті Старокостянтинів наразі проводяться слідчі дії із затримання воєнкома місцевого військкомату, який, за інформацією слідчих, отримав хабар.
Факт проведення спецоперації кореспонденту УНН підтвердили і в обласному військкоматі. Щоправда, як стало відомо, підозру в отриманні неправомірної винагороди ще нікому не пред'явили. У військовій прокуратурі Хмельницького гарнізону коментувати події до завершення слідчих дій відмовляються.