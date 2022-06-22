Военная операция на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Военная операция на украинском острове Змеином будет продолжаться до полного его освобождения от оккупантов. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.
Детали
С его слов, россияне размещают на острове Змеиный определенную группировку, состоящую из подразделений противовоздушной обороны, а также подразделений на вооружении которых являются реактивные артиллеристские установки, а именно три единицы.
Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения российской федерации.
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“Операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный”, — сказал Буданов.
Напомним
Ранее на этой неделе Вооруженные Силы Украины нанесли сосредоточенный удар по рашистам с применением различных сил и способов поражения. Гарнизон россиян понес значительные потери.