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Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова – ГУР

Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова – ГУР

Київ • УНН

 • 109150 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Військова операція на українському острові Зміїному триватиме до повного його звільнення від окупантів. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише УНН.

Деталі

З його слів, росіяни розміщують на острові Зміїний певне угрупування, яке складається з підрозділів протиповітряної оборони, а також підрозділів на озброєнні яких є реактивні артилеристські установки, а саме три одиниці.

Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення російської федерації.

Цитата

“Операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об’єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний”, — сказав Буданов.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Збройні Сили України нанесли зосереджений удар по рашистам із застосуванням різних сил та способів ураження. Гарнізон росіян зазнав значних втрат.

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