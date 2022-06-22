Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Військова операція на українському острові Зміїному триватиме до повного його звільнення від окупантів. Про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише УНН.
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З його слів, росіяни розміщують на острові Зміїний певне угрупування, яке складається з підрозділів протиповітряної оборони, а також підрозділів на озброєнні яких є реактивні артилеристські установки, а саме три одиниці.
Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення російської федерації.
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“Операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об’єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний”, — сказав Буданов.
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Раніше цього тижня Збройні Сили України нанесли зосереджений удар по рашистам із застосуванням різних сил та способів ураження. Гарнізон росіян зазнав значних втрат.