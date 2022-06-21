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ЗСУ ударили по Зміїному: гарнізон рашистів зазнав значних втрат – ОК “Південь”

ЗСУ ударили по Зміїному: гарнізон рашистів зазнав значних втрат – ОК “Південь”

Київ • УНН

 • 597155 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Збройні Сили України нанесли зосереджений удар по рашистам із застосуванням різних сил та способів ураження. Гарнізон росіян зазнав значних втрат. Про це інформує ОК “Південь”, передає УНН.

Цитата

“По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім цього, українські воїни на Херсонщині нанесли гелікоптерною парою удар по скупченню живої сили та військової техніки противника.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів.

Доповнення

Як писав УНН, російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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