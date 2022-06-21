ЗСУ ударили по Зміїному: гарнізон рашистів зазнав значних втрат – ОК “Південь”

Цитата

“По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення”, – йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, українські воїни на Херсонщині нанесли гелікоптерною парою удар по скупченню живої сили та військової техніки противника.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів.

Доповнення

Як писав УНН, російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний.