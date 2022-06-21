ВСУ ударили по Змеиному: гарнизон рашистов понес значительные потери – ОК “Юг”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины нанесли сосредоточенный удар по рашистам с применением разных сил и способов поражения. Гарнизон россиян понес значительные потери. Об этом информирует ОК “Юг”, передает УНН.
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“По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, учитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения”, – говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого, украинские воины на Херсонщине нанесли вертолетной парой удар по скоплению живой силы и военной техники противника.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но к утру уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов.
Дополнение
Как писал УНН, российские захватчики установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный.