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ВСУ ударили по Змеиному: гарнизон рашистов понес значительные потери – ОК “Юг”

Киев • УНН

 • 597153 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины нанесли сосредоточенный удар по рашистам с применением разных сил и способов поражения. Гарнизон россиян понес значительные потери. Об этом информирует ОК “Юг”, передает УНН.

Цитата

“По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, учитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения”, – говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, украинские воины на Херсонщине нанесли вертолетной парой удар по скоплению живой силы и военной техники противника.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но к утру уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов.

Дополнение

Как писал УНН, российские захватчики установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

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