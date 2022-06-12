На Зміїному супутники зафіксували нові ППО російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські загарбники встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, інформує УНН.
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Як зазначається, російські системи ППО з’явилися на захопленому острові 9 червня.
Спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, вважають, що це можуть бути системи типу “ТОР”.
Нагадаємо
Як писав раніше УНН, рф ймовірно перекинула на острів Зміїний кілька засобів ППО, зокрема, ЗРК "Тор" (SA-15) та ЗРК "Панцир-С1" (SA-22).