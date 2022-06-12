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На Змеином спутники зафиксировали новые ПВО российских оккупантов

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские захватчики установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.

Специалисты из группы OSINT-88, занимающейся разведкой из открытых данных, считают, что это могут быть системы типа “ТОР”.

Напомним 

Как писал ранее УНН, рф вероятно перебросила на остров Змеиный несколько средств ПВО, в частности, ЗРК "Тор" (SA-15) и ЗРК "Панцирь-С1 (SA-22).

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