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Военная хунта в Мьянме освободили сотни заключенных

Военная хунта в Мьянме освободили сотни заключенных

Киев  •  УНН

 • 24720 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Представитель Департамента тюрем сообщил, что хунта Мьянмы освободила 23 184 заключенных из тюрем по всей стране в субботу, 17 апреля, по новогодней амнистии. Хотя отмечается, что среди них было мало активистов-демократов, арестованных после переворота 1 февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Суббота - это первый день традиционного Нового года в Мьянме и последний день пятидневного праздника, который обычно отмечается посещением буддийских храмов, громким поливом воды и вечеринками на улицах.

Активисты, выступающие за демократию, призвали отменить торжества в этом году и вместо этого сосредоточить внимание людей на кампании по восстановлению демократии после свержения военными избранного правительства лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), Су Чжи входит в число 3 141 человек, арестованных в связи с переворотом.

Контекст

Люди, разъяренные возвращением военного правления, день за днем ​​выходят на улицы, требуя восстановления демократии, игнорируя репрессии со стороны сил безопасности, в результате которых были убиты 728 человек, по последним данным AAPP.

Политические лидеры, в том числе изгнаные члены парламента, объявили о формировании правительства национального единства (NUG) в пятницу, включая Су Чжи и лидеров протестов против переворота и этнических меньшинств.

NUG заявляет, что является законным политическим авторитетом, и призывает к международному признанию.

Хунта еще не прокомментировала правительство единства, но заявила, что проведет новые выборы в течение двух лет и передаст власть победителю.

Вице-президент NUG Дувал Шейла, сказал в новогоднем послании, что путь к замене военного правления демократией будет тяжелым.

"Мы обязуемся продолжать работать со всеми этническими народами, чтобы свергнуть военную диктатуру и установить новую федеративную демократию", - сказал он.

Что было раньше

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов, но военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжиы и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели сотен людей.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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