Військова хунта в М'янмі звільнила сотні ув'язнених

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Субота - це перший день традиційного Нового року в М'янмі і останній день п'ятиденного свята, яке зазвичай відзначається відвідуванням буддійських храмів, гучним поливанням води і вечірками на вулицях.

Активісти, які виступають за демократію, закликали скасувати торжества в цьому році і замість цього зосередити увагу людей на кампанії з відновлення демократії після повалення військовими обраного уряду лауреата Нобелівської премії Аунг Сан Су Чжи.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP), Су Чжи входить в число 3 141 осіб, заарештованих у зв'язку з переворотом.

Контекст

Люди, розлючені поверненням військового правління, день за днем ​​виходять на вулиці, вимагаючи відновлення демократії, ігноруючи репресії з боку сил безпеки, в результаті яких було вбито 728 осіб, за останніми даними AAPP.

Політичні лідери, в тому числі вигнані члени парламенту, оголосили про формування уряду національної єдності (NUG) в п'ятницю, включаючи Су Чжи і лідерів протестів проти перевороту і етнічних меншин.

NUG заявляє, що є законним політичним авторитетом, і закликає до міжнародного визнання.

Хунта ще не прокоментувала уряд єдності, але заявила, що проведе нові вибори протягом двох років і передасть владу переможцю.

Віце-президент NUG Дувал Шейла, сказав у новорічному посланні, що шлях до заміни військового правління демократією буде важким.

"Ми зобов'язуємося продовжувати працювати з усіма етнічними народами, щоб повалити військову диктатуру і встановити нову федеративну демократію", - сказав він.

Що було раніше

Військова хунта захопила владу в М'янмі в ніч на 1 лютого, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. Впливові представники збройних сил незадовго до путчу заявили про фальсифікацію результатів парламентських виборів в листопаді 2020 року. За офіційними підсумками голосування, Національна ліга за демократію здобула переконливу перемогу, набравши понад 70 відсотків голосів, але військові оголосили результати виборів недійсними.

Лідер Національної ліги за демократію і лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжіи і ряд інших політиків були заарештовані. З тих пір в республіці не припиняються масові протести проти путчистів, насильство з боку силовиків вже призвело до загибелі сотень людей.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися в 2011 році.