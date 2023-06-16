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Военная помощь от Испании: Украина получит 20 БТР, полевой госпиталь и 4 отремонтированных Leopard 2

Киев • УНН

 • 1047625 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Также будут переданы четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании, пишет УНН.

Военная помощь от Испании: Украина получит 20 БТР, полевой госпиталь и 4 отремонтированных Leopard 2

Цитата 

«Украина защищает справедливость, и поэтому получает нашу всяческую поддержку, не только в отправке военной помощи, но и в подготовке украинских бойцов», — заявила Роблес, которая добавила, что «позиция Испании является четкой и сильной поддержкой, как и у всех стран НАТО и Европейского Союза. Наша приверженность является полной и абсолютной».

Детали 

Уже 19 июня два десятка бронетранспортеров для ВСУ прибудут из Испании в Польшу, рассказала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Эта партия будет дополнительной к уже поставленным в Украину 40 БТР.

Более того, Минобороны Испании отмечает, что 4 танка Leopard 2A4, которые были на ремонте, передадут украинским военным. 

Также ожидается передача полевого госпиталя Role 2 plus. Но перед тем, как его доставят в Украину, военные ВСУ пройдут обучение в Испании.

Такой госпиталь способен поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.

Напомним

Также министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов 15 июня объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

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