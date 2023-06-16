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Військова допомога від Іспанії: Україна отримає 20 БТР, польовий госпіталь і 4 відремонтованих Leopard 2

Київ • УНН

 • 1047625 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Також будуть передані чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії, пише УНН.

Військова допомога від Іспанії: Україна отримає 20 БТР, польовий госпіталь і 4 відремонтованих Leopard 2

Цитата 

«Україна захищає справедливість, і тому отримує нашу всіляку підтримку, не лише у надсиланні військової допомоги, але й у підготовці українських бійців», — заявила Роблес, яка додала, що «позиція Іспанії є чіткою та сильною підтримкою, як і у всіх країн НАТО та Європейського Союзу. Наша прихильність є цілковитою та абсолютною».

Деталі 

Уже 19 червня два десятки бронетранспортерів для ЗСУ прибудуть з Іспанії до Польщі, розповіла голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Ця партія буде додатковою до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Ба більше, Міноборони Іспанії зазначає, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, передадуть українським військовим. 

Також очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Але перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ пройдуть навчання в Іспанії.

Такий госпіталь здатен підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються в 12 контейнерах.

Нагадаємо 

Також міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів 15 червня оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

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