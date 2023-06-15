Британія, Данія, Нідерланди й США нададуть Україні сотні ракет для ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів 15 червня оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Про це пише УНН із посиланням на спільну заяву держав, яку опублікувало міністерство оборони Великої Британії.
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"Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Міністерство оборони Сполучених Штатів сьогодні оголосили, що вони співпрацюють, щоб постачати високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони в Україну, задовольняючи її найбільш нагальні потреби протиповітряної оборони, оскільки росія продовжує використовувати нахабні ракети та безпілотники і нападає на українські міста", - йдеться у повідомленні.
Країни планують доставити сотню ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці.
Зазначається, постачання озброєння вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 13-е засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"), заявив, що країни-союзники обговорять, зокрема, забезпечення України засобами ППО.