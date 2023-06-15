Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине сотни ракет для ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов 15 июня объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом пишет УНН со ссылкой на совместное заявление государств, которое опубликовало министерство обороны Великобритании.
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"Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и Министерство обороны Соединенных Штатов сегодня объявили, что они сотрудничают, чтобы поставлять высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны в Украину, удовлетворяя ее наиболее насущные потребности противовоздушной обороны, поскольку россия продолжает использовать наглые ракеты и беспилотники и нападает на украинские города", - говорится в сообщении.
Страны планируют доставить сотню ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.
Отмечается, поставки вооружения уже начаты и должны завершиться в течение нескольких недель.
Дополнение
Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"), заявил, что страны-союзники обсудят, в частности, обеспечение Украины средствами ПВО.