Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине сотни ракет для ПВО

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"Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и Министерство обороны Соединенных Штатов сегодня объявили, что они сотрудничают, чтобы поставлять высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны в Украину, удовлетворяя ее наиболее насущные потребности противовоздушной обороны, поскольку россия продолжает использовать наглые ракеты и беспилотники и нападает на украинские города", - говорится в сообщении.

Страны планируют доставить сотню ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.

Отмечается, поставки вооружения уже начаты и должны завершиться в течение нескольких недель.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"), заявил, что страны-союзники обсудят, в частности, обеспечение Украины средствами ПВО.