Войска рф убили в Украине еще 10 гражданских – ОП

Цитата

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 02.11.2022 (по состоянию на 09:00 03.11.2022): 10 – погибли, 16 – ранены", – говорится в сообщении.

Детали

• Донецкая область – 8 погибших (выявлено 4 убитых ранее), 5 раненых;

• Харьковская область – 2 погибших (1 на мине), 7 раненых (1 на мине);

• Херсонская область – 4 раненых.

Напомним

Более 1255 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 3 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 826.