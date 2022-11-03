Війська рф вбили в Україні ще 10 цивільних – ОП

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"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 02.11.2022 (станом на 09:00 03.11.2022): 10 – загинули, 16 – поранено", – ідеться у повідомленні.

Деталі

• Донецька область – 8 загиблих (виявлено 4 вбитих раніше), 5 поранених;

• Харківська область – 2 загиблих (1 на міні), 7 поранених (1 на міні);

• Херсонська область – 4 поранених.

Нагадаємо

Більше ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 826.