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Окупанти поранили в Україні 826 дітей – Офіс Генпрокурора

Окупанти поранили в Україні 826 дітей – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 219955 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 826 дітей, вбили – 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 826", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Стало відомо, що 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу м. Ізюм Харківської області було поранено 14–річного хлопця.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

28 жовтня у Любомлі Волинської області обвалилися бетонні плити закинутої будівлі, внаслідок чого загинув 9–річний хлопчик.

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