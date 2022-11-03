Окупанти поранили в Україні 826 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 826 дітей, вбили – 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 826", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Стало відомо, що 1 листопада внаслідок ворожого обстрілу м. Ізюм Харківської області було поранено 14–річного хлопця.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо
28 жовтня у Любомлі Волинської області обвалилися бетонні плити закинутої будівлі, внаслідок чого загинув 9–річний хлопчик.